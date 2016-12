Frank Masmeijer na rechtszaak weer vaker bij gezin

"Nadat ik uit voorarrest was ontslagen, bleken Sandra (vrouw, red.) en ik door alle ellende enigszins van elkaar vervreemd te zijn", zegt Masmeijer in Story. "Gelukkig is ons huwelijk in rustiger vaarwater terechtgekomen."

Het waren voor de 55-jarige presentator geen makkelijke jaren, zo legt hij uit. "Door alles wat me is overkomen ben ik getraumatiseerd geraakt. (..) Het feit dat mijn huwelijk ging wankelen, nadat ik weer vrij was gekomen, heeft ook een zware wissel op mij getrokken."

Masmeijer zegt dat hij probeert om naar de buitenwereld een "stoere en sterke indruk af te geven. Dat is voor mij de enige manier om te overleven."

Kerst

De voormalig NCRV-presentator zegt dat hij dit jaar Kerstmis met zijn vrouw en twee dochters, Charlotte en Michelle, doorbrengt. "Ik verheug me op de komende Kerst, want die brengen we, zoals we dat al jaren doen, met de familie door. Ik heb me stevig voorgenomen om dan even alle zorgen van me af te zetten."

Volgens Masmeijer zal hij het daar wel lastig bij krijgen, want "ik ben dag en nacht bezig met de situatie waarin ik verzeild ben geraakt. Ik realiseer me ook dat ik aan de vooravond sta van het jaar van de waarheid."

Masmeijer werd in oktober 2014 van zijn bed gelicht in zijn woning in Antwerpen. Hij wordt verdacht van de import van ruim 400 kilo cocaïne uit Colombia, die hij tussen een zending bananen zou hebben verstopt. Eind juni 2015 werd hij vrijgelaten. De verwachting is dat zijn zaak in 2017 wordt behandeld.