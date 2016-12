Amy Schumer koopt familieboerderij terug

De comedienne maakte dat bekend op Instagram, waar ze een homevideo plaatste waarin ze als kind door de maïsvelden rond de boerderij loopt.

Toen ze twaalf was, werd bij Schumers vader de zenuwziekte MS vastgesteld. Door de aandoening van haar pa ging de familie financieel ten onder en moest de boerderij verkopen. "We verloren de boerderij toen we al onze bezittingen verloren", schrijft de actrice daarover in de post. "Maar vandaag kon ik mijn vaders boerderij terugkopen."

Schumer deelde ook een foto van het moment waarop ze via Facetime aan haar vader vertelde dat ze hun oude boerderij had kunnen terugkopen. Eerder op de dag poseerde ze op Instagram in een trui van een merk dat een deel van de opbrengst doneert aan onderzoek naar MS.

Optreden

Vorige maand bedankte de komiek op Instagram de behandelend artsen van haar vader, nadat hij in staat was geweest haar optreden in Madison Square Garden in New York bij te wonen.

"Eerder kon hij nooit naar mijn shows komen, maar jullie hebben hem een kans op een tweede leven gegeven", aldus Schumer aan het team van het ziekenhuis van haar vader, waar zij zelf in het bestuur zit.