Bevrijdingsfestivals in volle gang

Rond de klok van elf barstten de eerste feesten los in Assen en Zwolle. Later volgden Amsterdam, Roermond, Groningen, Leeuwarden, Den Bosch, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Almere en Vlissingen.

Premier Mark Rutte gaf tegen 13.00 uur het startsein voor de Bevrijdingsfestivals door in Haarlem het Bevrijdingsvuur te ontsteken. Voorafgaand aan het ontsteken van het vuur bezocht Rutte de Verhalentuin op het festival in de Haarlemmerhout. Daarna sprak acteur Nasrdin Dchar de vrijheidslezing uit.

Rutte benadrukte dat "vrijheid iets is wat we moeten koesteren en vieren. Maar het is ook iets om over na te denken, omdat we de vrijheid aan andere mensen door moeten geven."

De VVD'er wees erop dat voor veel mensen op de wereld vrijheid helemaal niet vanzelfsprekend is. "Nog steeds niet. Eerder het tegenovergestelde zelfs: in veel landen is de vrijheid verder weg dan ooit."

Hij legde een link met de bekende verzetsstrijdster Hannie Schaft, die in Haarlem werd geboren. Zij was actief met de zussen Truus en Freddie Oversteegen. "Het zijn vrouwen die we alleen maar kunnen bewonderen voor hun moed en hun overtuigingen. Alles wat zij deden in die oorlogsjaren, deden zij met één doel: vrijheid. Alles draaide om dat ene woord."

Estafettelopers

De viering van Bevrijdingsdag begon om middernacht in Wageningen. Hier ontstak ook burgemeester Geert van Rumund een bevrijdingsvuur, waarna meer dan 1.300 estafettelopers het vuur naar de verschillende Bevrijdingsfestivals brachten.

De estafette is een symbool van de bevrijding van Nederland. Het is de overgang van het herdenken op 4 mei naar het vieren van de vrijheid op 5 mei.

Niet vanzelfsprekend

Het thema van de Bevrijdingsfestivals is dit jaar 'Vrijheid is niet vanzelfsprekend’. De ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar De Staat en De Jeugd van Tegenwoordig. Zij worden per helikopter naar diverse festivals gevlogen.

Op het Museumplein in Amsterdam schuiven vrijdagavond naar schatting tweeduizend mensen aan voor de Vrijheidsmaaltijd. Dit gratis diner is opgezet om inwoners van de stad elkaar te laten ontmoeten en hen samen de vrijheid te laten vieren.

De viering van Bevrijdingsdag wordt in Amsterdam afgesloten met het 5 mei-concert aan de Amstel. Hier zullen koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij aanwezig zijn. Onder meer de cast van de musical Soldaat van Oranje treedt op.