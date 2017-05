Elf aanhoudingen tijdens Dodenherdenking op de Dam

Eén man werd vlak voor de twee minuten stilte opgepakt omdat hij de openbare orde verstoorde in de buurt van de Kalverstraat. De man pleegde verzet bij zijn aanhouding; twee agenten raakten lichtgewond.

Vier mensen werden aangehouden omdat zij zich niet konden legitimeren. Agenten pakten vier andere mensen op omdat in hun auto traangas werd aangetroffen. De laatste twee arrestaties verrichtte de politie ook voor het verstoren van de openbare orde, ruim voor de twee minuten stilte.

Over het algemeen verliep de Nationale Herdenking rustig, aldus de politie.

Willem-Alexander

Nederland heeft donderdag om 20.00 uur twee minuten stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Koning Willem-Alexander woonde traditiegetrouw de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam bij.

Het koninklijk paar en premier Mark Rutte namen samen met de duizenden aanwezigen twee minuten stilte in acht. Daarna droeg Güner Tuzgöl (16) uit Heemstede een gedicht voor. De scholier van het Eerste Christelijke Lyceum Haarlem won met zijn werk de finale van de wedstrijd Dichter bij 4 mei.

Eberhard van der Laan

Vervolgens hield burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam een toespraak. Hierin stelde hij dat we "juist op 4 mei onze zegeningen moeten tellen en daaruit de hoop en het zelfvertrouwen moeten putten om voort te gaan op de weg van vrede."

De burgemeester zei dat zodra onverdraagzaamheid de kop opsteekt, die op tijd moet worden bestreden. Hij wees erop dat dit moet gebeuren zonder zelf onverdraagzaam te worden. "Dat zijn wij verplicht aan allen die we vanavond herdenken", aldus Van der Laan.

"Op een dag als vandaag beseffen we hoeveel slachtoffers de bezetter heeft gemaakt en hoeveel mensen hun leven voor onze vrijheid in de waagschaal stelden. We beseffen welke grote verworvenheden als democratie, grondrechten en rechtstaat wij - mede dankzij hen - mogen koesteren en moeten onderhouden."

Klok op de Waalsdorpervlakte in Den Haag

Ook op tientallen andere plaatsen in Nederland vond om 20.00 uur een herdenking plaats. In de duinen bij Den Haag vond een grote stille tocht plaats langs de plek waar de Duitsers in de oorlog honderden verzetsstrijders fusilleerden. Op de Waalsdorpervlakte staat een enorme klok, die voorafgaand aan de twee minuten stilte wordt geluid.

Aan deze herdenking doen elk jaar vele duizenden mensen mee; de kop van de stoet wordt gevormd door overlevenden en familieleden van overleden verzetsstrijders. RTL doet live verslag van deze herdenking.

Kinderherdenking in Madurodam

Voor de tweede maal vond in miniatuurstad Madurodam een speciale kinderherdenking van de gevallenen plaats. Madurodam werd in 1952 opgericht als levende herinnering aan oorlogsheld George Maduro en draagt officieel de status van oorlogsmonument.

Met de Nationale Kinderherdenking wil de miniatuurstad het belang van de herinnering doorgeven aan kinderen onderstrepen. De herdenking, waar honderden kinderen bij zijn, bestond onder meer uit een kinderdefilé en een toespraak van jeugdburgemeester Iris de Ruyter de Wildt.

Gevallenen

De basis voor de herdenking op 4 mei vormen de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen naast militairen ook grote aantallen burgers om.

Zowel in Europa als in Zuidoost-Azië zijn velen omgekomen omdat zij in verzet kwamen of als gevolg van oorlogsgeweld of uitputting. De meeste slachtoffers vielen echter door doelbewuste en systematische vervolging en moord. Onder hen waren Joden, Sinti en Roma en andere groepen die de nazi's als minderwaardig beschouwden, zoals homoseksuelen.

Sinds 1961 worden ook militairen herdacht die zijn omgekomen toen ze voor overheidswege uitgezonden werden naar een conflict- of oorlogsgebied in het buitenland.

Groot draagvlak

Uit onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei blijkt dat 85 procent van de Nederlanders om 20.00 uur stil is. Dit aantal is de afgelopen jaren vrij constant. Zes op de tien Nederlanders volgen de ceremonie op televisie of online.

Het draagvlak voor de dodenherdenking blijft ook onverminderd groot; 80 procent van de Nederlanders wil dat de herdenking in de toekomst doorgaat.